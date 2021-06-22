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Известный производитель оптики Leica выпустил свой первый смартфон

Известный производитель оптики Leica выпустил свой первый смартфон

Компания Leica, поставляющая оптику для смартфонов, объявила о выпуске телефона под собственным брендом. Согласно ее сообщению, смартфон Leitz Phone 1 появится в июле в сети японского мобильного оператора Softbank.

Об этом сообщил Engadget.

Производитель признал, что новинка на самом делея является переименованным смартфоном Aquos R6.


Фото: Engadget

Leitz Phone 1, названный в честь оригинального бренда Leica телефон, имеет тот же дизайн, что и его культовые фотокамеры. Он будет поставляться в комплекте с Leica Red Dot и магнитной круглой крышкой объектива. Вместо кожаной задней панели устройство оснащено черной матовой стеклянной крышкой, которая сочетается с металлическим корпусом Leica silver.

Как и Aquos R6, Leitz Phone 1 оснащен 1-дюймовым 20-мегапиксельным сенсором для основной камеры f/1.9, а также 12,6-мегапиксельной селфи-камерой на другой стороне.

Его 6,6-дюймовый дисплей IGZO OLED предлагает разрешение 2730×1260, а также частоту обновления 240 Гц за счет вставки черной рамки (для уменьшения размытости движения; так что на самом деле это всего 120 Гц).

Под дисплеем есть «трехмерный ультразвуковой» датчик отпечатков пальцев. Он может считывать до двух отпечатков одновременно для дополнительной безопасности.


Фото: Engadget

Телефон оснащен 256 ГБ дискового пространства, что вдвое больше, чем у Aquos R6. Объем памяти можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Аккумулятор поставили емкостью 5000 мАч и оборудовали степенью защиты от пыли и воды IP68.

Leitz Phone 1 работает под управлением Android 11 «в основном с монохромным» пользовательским интерфейсом. Приложение камеры предлагает режим Leitz Looks для создания черно-белых фотографий, что должно порадовать поклонников Leica.

По материалам УБР
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