Участники рынка газа ожидают дальнейшего роста цен

На рынке газа контракты на месяц и на квартал вперед были на 1–1,5% дороже текущих спотовых цен, что свидетельствует об ожиданиях участников рынка по росту цен летом.
Об этом говорится в еженедельном обзоре Украинской энергетической биржи.
Всего в течение 14–18 июня на европейском рынке держались высокие цены. 17 июня самые низкие котировки наблюдались на хабе NCG, которые составляли 28,04 евро/Мвт-ч. На остальных хабах спотовая цена была выше – до 30,12 евро.
Контракты на месяц вперед были на 1% дороже текущих спотовых цен, квартал вперед – на 1,5% дороже, сезон вперед – на 1,3% дороже текущего уровня. “Таким образом, участники рынка ожидают дальнейшего роста цен даже в летнем периоде”, – резюмируют в УЭБ.
Цены сохранялись высокими на фоне низких уровней запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и перебоев с поставками, например, из-за технического обслуживания в Норвегии. В пятницу перебои со снабжением LNG стимулировали восходящий тренд.
Неопределенной остается ситуация по транзиту российского газа через Украину.
Цена нефти на прошлой неделе испытывала колебания вокруг 73 долл./баррель. Кроме того, на прошлой неделе уровень котировок нефти достиг 74 долл. – максимума за последние 2 года.
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