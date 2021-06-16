0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Участники рынка газа ожидают дальнейшего роста цен

Участники рынка газа ожидают дальнейшего роста цен

На рынке газа контракты на месяц и на квартал вперед были на 1–1,5% дороже текущих спотовых цен, что свидетельствует об ожиданиях участников рынка по росту цен летом.

Об этом говорится в еженедельном обзоре Украинской энергетической биржи.

Всего в течение 14–18 июня на европейском рынке держались высокие цены. 17 июня самые низкие котировки наблюдались на хабе NCG, которые составляли 28,04 евро/Мвт-ч. На остальных хабах спотовая цена была выше – до 30,12 евро.

Контракты на месяц вперед были на 1% дороже текущих спотовых цен, квартал вперед – на 1,5% дороже, сезон вперед – на 1,3% дороже текущего уровня. “Таким образом, участники рынка ожидают дальнейшего роста цен даже в летнем периоде”, – резюмируют в УЭБ.

Цены сохранялись высокими на фоне низких уровней запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и перебоев с поставками, например, из-за технического обслуживания в Норвегии. В пятницу перебои со снабжением LNG стимулировали восходящий тренд.

Неопределенной остается ситуация по транзиту российского газа через Украину.

Цена нефти на прошлой неделе испытывала колебания вокруг 73 долл./баррель. Кроме того, на прошлой неделе уровень котировок нефти достиг 74 долл. – максимума за последние 2 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.