Укртранснафта ввела в эксплуатацию новый участок нефтепровода «Дружба» на Львовщине

Укртранснафта ввела в эксплуатацию обходной участок нефтепровода «Дружба» на Львовщине.
Об этом сообщила пресс-служба Укртранснафты.
Согласно сообщению, Укртранснафта ввела в эксплуатацию новую трассу нефтепровода — обходной участок нефтепровода «Броды-Госграница» (магистральный нефтепровод «Дружба»). Кроме того, компания минимизировала загрязнение Стрыйского водозабора пресных подземных вод — одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.
Отмечается, что при переносе нефтепровода провели комплекс строительно-монтажных, сварочных и изолирующих работ. Общая длина каждой нити построенного нефтепровода составляет 11,7 км Трасса проложена преимущественно на водоразделах, что практически исключает риск повреждения нефтепровода под воздействием природных факторов и загрязнения водных объектов.
Как отметил заместитель генерального директора Укртранснафты в Западном регионе Игорь Пита, старый нефтепровод, построенный шестьдесят лет назад, износился. Сегодня нефть прокачивается по новой ветке, а старая ветка больше не несет угрозы окружающей среде и жителям Львовщины.
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