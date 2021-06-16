В Украине началась вакцинация от COVID-19 рабочих коллективов

В Украине началась вакцинация против COVID-19 рабочих коллективов компаний, в штате которых более 50 человек, желающих прививаться.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, началась вакцинация против COVID-19 компаний, в штате которых более 50 человек, желающих привиться. Их будут прививать вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Отмечается, что коллективы будут вакцинировать в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава. Процесс будет происходить постепенно и зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время, по данным Минздрава, обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

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В пресс-службе напомнили, что оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

При этом организованные коллективы должны определить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Это лицо должно составить поименные списки желающих прививаться. Когда подойдет время вакцинации коллективу, ответственное лицо получит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады коллектив должен обеспечить помещение для вакцинации. Оно должно быть чистое и хорошо освещенное, отделенное от любых производственных или открытых пространств с рабочими местами, иметь вентиляцию и достаточную площадь для работы бригады в составе не менее трех человек. Кроме того, помещение должно быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями, столиками и т.д. Также в помещении должен быть доступ к умывальнику, диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и дезинфектант для обработки столика, где разворачивается место подготовки вакцины для прививки. Кабинет также должен иметь доступ к WiFi.

Коллективы также должны организовать помещение для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 минут, которое может вместить 15 человек.

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