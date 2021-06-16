Доступных кредитов «5-7-9%» выдали на 49 миллиардов

С начала работы программы доступного кредитования под 5, 7 и 9% банки выдали займов на 49 миллиардов гривен, больше всего – в качестве антикризисных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Так, в общей сложности банки выдали 18 637 кредитов. Из общей суммы в 29 млрд грн, в качестве рефинанса выдано займов на 19,1 млрд грн, антикризисных кредитов – 23,7 млрд грн, на инвестиционные цели – 6,2 млрд грн.

За неделю уполномоченные банки выдали 496 кредитов на сумму 1,5 млрд грн. Из них более 1 млрд грн – антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%, 352 млн грн – рефинанс.

По данным Минэкономики, самые активные участники программы – представители сельского хозяйства (48%), торговли и производства (24%) и промышленной переработки (16%).

На данный момент Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.



Инфографика: Минфин

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