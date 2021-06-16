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Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ

Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ

Украина может столкнуться с дефицитом генерирующих мощностей от 2,5 ГВт в 2025 году до 9 ГВт в 2031 году, если не установит необходимый уровень базовых и полупиковых генерирующих мощностей.

Об этом говорится в «Отчете по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей — 2020», который подготовила НЭК «Укрэнерго».

«Развитие ОЭС Украины по базовому сценарию свидетельствует, что уже в 2025 году собственных генерирующих мощностей будет недостаточно для надежного покрытия спроса на электрическую энергию. Для обеспечения потребностей потребителей Украины в электрической энергии необходимо будет постоянно наращивать ее импорт и значительно наращивать пропускные способности сечений между ОЭС Украины и энергосистемами сопредельных стран», — говорится в документе.

Основной причиной вероятного дефицита является невыполнение Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ), одобренного Кабинетом Министров Украины от 8 ноября 2017 года (распоряжение № 796).

Прогноз НЭК утверждает, что уже в 2025 году доступная мощность ТЭС может составить 7 489 МВт (при необходимых для надежной работы Объединенной энергосистемы Украины от 9 260 МВт). В 2031 году мощность ТЭС составит до 1 242 МВт (при необходимых 11 760 МВт).

Отчет «Укрэнерго» содержит прогнозные сценарии развития генерирующих мощностей в Украине до 2031 года.

По материалам The page
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