Законно ли отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты

В Гоструда рассказали, правомерно ли требование администрации к работникам написать заявления об отпусках без сохранения заработной платы.
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Право на отпуска имеют работники, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, вида деятельности и отрасли, а также работают по трудовому договору у физлица.
Законом «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения зарплаты:
Ст. 26 ЗУ «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения зарплаты по согласию сторон. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться такой отпуск на срок, обусловленный соглашением между работником и работодателем, но не более 15 календарных дней в год.
В то же время ст. 84 Кодекса законов о труде в Украине предусмотрено, что срок пребывания в отпуске без сохранения зарплаты на период карантина не включается в общий срок — 15 календарных дней.
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Таким образом, согласно нормам законодательства, предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников по их желанию, а не по инициативе работодателя.
Любые формы давления на работника с целью заставить написать его заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы являются противоправными.
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