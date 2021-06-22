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Законно ли отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты

Законно ли отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты

В Гоструда рассказали, правомерно ли требование администрации к работникам написать заявления об отпусках без сохранения заработной платы.

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Право на отпуска имеют работники, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, вида деятельности и отрасли, а также работают по трудовому договору у физлица.

Законом «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения зарплаты:

  • отпусков, предоставляемых работникам в силу субъективного права, принадлежащего им по закону, то есть в обязательном порядке;
  • и отпусков, предоставляемых по согласованию сторон (работодателя и работника).

Ст. 26 ЗУ «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения зарплаты по согласию сторон. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться такой отпуск на срок, обусловленный соглашением между работником и работодателем, но не более 15 календарных дней в год.

В то же время ст. 84 Кодекса законов о труде в Украине предусмотрено, что срок пребывания в отпуске без сохранения зарплаты на период карантина не включается в общий срок — 15 календарных дней.

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Таким образом, согласно нормам законодательства, предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников по их желанию, а не по инициативе работодателя.

Любые формы давления на работника с целью заставить написать его заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы являются противоправными.

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По материалам Finance.UA
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