0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Порошенко получил более ₴600 тысяч процентов от Международного инвестбанка

Порошенко получил более &#8372;600 тысяч процентов от Международного инвестбанка

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Петр Порошенко получил 603,1 тыс. гривен процентов от Международного инвестиционного банка.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко, обнародованное в реестре деклараций.

Читайте также: Зеленский инвестировал в ОВГЗ почти 2,8 миллиона

Отмечается, что доход был получен 1 июня.

Как сообщалось, 1 апреля Порошенко получил почти 611 тыс. грн процентов от Международного инвестиционного банка.

Следите за экономическими новостями в нашем Telegram-канале, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

За прошлый год Порошенко получил 504 540 гривен заработной платы как народный депутат. Также он задекларировал 7 016 338 гривен процентов и 199 975 230 гривен и 14 227 550 гривен дивидендов. Почти 300 тысяч гривен Порошенко заработал от отчуждения движимого имущества.

Политик хранит наличными более 51 млн долларов и 423 млн гривен.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.