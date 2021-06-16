Порошенко получил более ₴600 тысяч процентов от Международного инвестбанка

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Петр Порошенко получил 603,1 тыс. гривен процентов от Международного инвестиционного банка.
Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко, обнародованное в реестре деклараций.
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Отмечается, что доход был получен 1 июня.
Как сообщалось, 1 апреля Порошенко получил почти 611 тыс. грн процентов от Международного инвестиционного банка.
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За прошлый год Порошенко получил 504 540 гривен заработной платы как народный депутат. Также он задекларировал 7 016 338 гривен процентов и 199 975 230 гривен и 14 227 550 гривен дивидендов. Почти 300 тысяч гривен Порошенко заработал от отчуждения движимого имущества.
Политик хранит наличными более 51 млн долларов и 423 млн гривен.
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