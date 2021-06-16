General Motors увеличит инвестиции в электрические и автономные автомобили до $35 млрд

Крупнейшая автомобильная корпорация США General Motors намерена потратить на новый транспорт на 30% больше, чем собиралась в прошлом ноябре. И на 75% больше, чем изначально, до пандемии. Дополнительные средства пойдут на увеличение производства электромобилей и разработку технологий элементов питания, в том числе на строительство двух новых аккумуляторных заводов в США.
Об этом сообщает CNBC.
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Сумма в $35 млрд кажется огромной для отрасли, которая пока занимает лишь небольшую долю рынка автомобилей. Несмотря на быстрый рост продаж за последние несколько лет, электромобили все еще остаются нишевым продуктом, который занимал 2% рынка новых машин и 1% от всех легковых автомобилей, пикапов, внедорожников и минивэнов на дорогах.
«Мы наблюдаем особенно хорошую реакцию и положительный отклик на наши электромобили», – заявила глава General Motors Мэри Барра в беседе с журналистами CNBC.
Однако General Motors твердо верит в то, что продажи в ближайшие годы взлетят благодаря новым льготам и скидкам, которые обсуждаются в правительстве США. Компания видит себя в перспективе крупнейшим производителем электротранспорта в Северной Америке.
В начале года GM объявила о сокращении производства автомобилей с ДВС на территории США к 2025 году, а к 2035 году обещала полностью перейти на выпуск только электрических моделей машин и электрического роботизированного транспорта.
К тому же к 2025 году компания собирается выпустить сразу 30 новых моделей электромобилей, две трети которых будут доступны в Северной Америке. Их будут производить все бренды корпорации, включая Cadillac, Buick, GMC и Chevrolet, в разных ценовых категориях.
Пока у GM есть только электрические Chevy Bolt и Chevy Bolt EUV. Hummer EV и Hummer EV SUV появятся в этом году, а за ними – Cadillac Lyriq и Celestiq. Также компания собирается выпускать электрический пикап Chevy Silverado.
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