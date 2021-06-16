«Укрзализныця» получила 1,7 млрд грн убытков за I квартал

АО «Укрзализныця» («УЗ») за I квартал 2021 года отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана акционерного общества за три месяца 2021 года, сообщает «Марлин».

Убыточность «Укрзализныци» в отчете объясняется несколькими факторами. Первый — уменьшение объемов перевозок в результате пандемии COVID-19 — фактический пассажирооборот оказался на 5,5% меньше планового, а грузовые перевозки уменьшились на 4,4%.

Второй — превышение темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода на 11,9%, рост себестоимости объясняется ростом производственного персонала, увеличением земельного налога, увеличением стоимости энергоносителей.

Отмечается, что за I квартал «УЗ» уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые госфонды. По состоянию на конец марта у компании было 41,5 млрд грн долгов перед банками, среди которых есть «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк».

Среднее количество работников в компании за первые три месяца года составило 243 387 человек, что на 8600 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя ежемесячная зарплата одного работника – 11 200 грн. При этом зарплата административного персонала в девять раз больше — 108 700 грн, а руководителя в 52 раза больше — 589 700 грн. В прошлом году руководитель «УЗ» в течение I квартала ежемесячно получал в среднем 442 000 грн в месяц.