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В Киеве чиновники ГНС способствовали коммерсантам в уклонении от налогов на 2,5 млрд гривен

В Киеве чиновники ГНС способствовали коммерсантам в уклонении от налогов на 2,5 млрд гривен

Чиновников столичного управления Государственной налоговой службы уличили в создании масштабной коррупционной схемы.

Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГБР.

Вступив в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции, должностные лица ГНС способствовали им в уклонении от уплаты налогов.


Фото: ГБР

Преступная схема действовала с середины 2020 года.

Чиновники игнорировали за взятки грубые нарушения налогового законодательства со стороны коммерсантов, что привело в итоге к убыткам для государства на сумму в 2,5 млрд гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По материалам НВ
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