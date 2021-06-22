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МВД насчитало более 50 миллионов украинцев, которые воспользовались безвизом

МВД насчитало более 50 миллионов украинцев, которые воспользовались безвизом

С момента введения упрощенного порядка поездок в страны Евросоюза им воспользовались более 50 миллионов граждан Украины.

Об этом сообщает МВД на странице в Facebook.

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«С начала введения безвизового режима более 50 миллионов граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС», – указывается в сообщении.

В МВД проинформировали, что в 2020 году дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет проводить проверку в режиме реального времени.

Кроме того, отмечают в министерстве, в десяти пунктах пропуска, в частности на границе с Польшей и Молдовой, осуществляется совместный контроль и прилагаются усилия для развития совместного погранично-таможенного контроля с европейскими партнерами.

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По материалам Finance.UA
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