МВД насчитало более 50 миллионов украинцев, которые воспользовались безвизом

С момента введения упрощенного порядка поездок в страны Евросоюза им воспользовались более 50 миллионов граждан Украины.
Об этом сообщает МВД на странице в Facebook.
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«С начала введения безвизового режима более 50 миллионов граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС», – указывается в сообщении.
В МВД проинформировали, что в 2020 году дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет проводить проверку в режиме реального времени.
Кроме того, отмечают в министерстве, в десяти пунктах пропуска, в частности на границе с Польшей и Молдовой, осуществляется совместный контроль и прилагаются усилия для развития совместного погранично-таможенного контроля с европейскими партнерами.
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