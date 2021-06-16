Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics

Корейская компания Hyundai Motor в понедельник, 21 июня, завершила сделку по приобретению американского производителя роботов Boston Dynamics Inc.
Об этом сообщается на сайте Boston Dynamics.
Корейцы приобрели 80% акций компании, которая была оценена в 1,1 млрд долларов. Оставшиеся 20% сохранила за собой японская холдинговая компания Softbank, которая была владельцем Boston Dynamics с 2017 года.
Приобретение Boston Dynamics связано с желанием Hyundai стать поставщиком интеллектуальных мобильных решений.
В рамках этой стратегии корейская компания инвестирует в так называемые технологии будущего, включая беспилотные автомобили, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты для городов, интеллектуальное производство и робототехнику.
Ожидается, что сделка с Boston Dynamics позволит Hyundai получить полную цепь поставок – от производства компонентов для роботов до интеллектуальных логистических решений.
Напомним: Boston Dynamics пустила в продажу своего первого коммерческого робота-собаку Spot в июне 2020 года. В марте 2021 года компания показала робота Stretch, который умеет переставлять коробки и предназначен для работы на складах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр14 ч. назад - 11026 28
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средством5 ч. назад - 662 10
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов9 ч. назад - 25491 10
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 2310 8
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 2073 5
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов9 ч. назад - 25491 10
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр14 ч. назад - 11026 28
Власти Греции изменили условия въезда в страну для туристов8 ч. назад - 4770
В Европе существенно возрос спрос на новые легковые автомобили: назван топ-3 производителей17 ч. назад - 915
Как будет расти минимальная и среднемесячная заработная плата украинцев — прогноз правительства7 ч. назад - 848
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)10 ч. назад - 139
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 933 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1073 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1143
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1485