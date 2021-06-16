Сумма долгов на рынке газа превышает 120 миллиардов гривен — Нафтогаз

Сумма накопленных на рынке газа долгов превышает 120 млрд грн, что представляет угрозу для энергобезопасности Украины.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии «Energy Freedom с Андреем Куликовым» рассказал уполномоченный НАК «Нафтогаз Украины» по работе с органами государственной власти Роман Супрун, сообщает пресс-служба компании.

“Потеря платежеспособности у крупных потребителей и сужение рынка сбыта из-за долгового давления является серьезной проблемой. Если ее не решать, то это постепенно ослабит приток инвестиций в отрасль, в том числе в сегмент добычи, будет негативно влиять на активность заказчиков услуг по транспортировке, хранению газа. В контексте «Северного потока-2» все это представляет значительную угрозу для энергобезопасности страны», – сказал Супрун.

По его словам, сумма накопленных на рынке газа долгов уже превышает 120 млрд грн и этот вопрос требует скорейшего решения. В частности, на его решение направлен законопроект №3508-д, принятый в первом чтении Верховной Радой.

Основная цель документа – определение комплекса организационных и экономических мер, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа. После принятия в целом, считает Супрун, он станет отправной точкой для аудита долгов, анализа причин их возникновения, принятия дополнительных нормативных актов и окончательного урегулирования проблемы на рынке.

«Нафтогаз принципиально поддерживает необходимость урегулирования долговой проблемы на рынке природного газа. И мы готовы активно участвовать в доработке законопроекта ко второму чтению», – добавил уполномоченный Нафтогаза по работе с органами государственной власти.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении законопроект №3508-д, который предлагает механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго ( ТКЭ ), газсбытов и облгазов за газ.

В частности, документ предусматривает отмену начисления штрафных санкций или пени на задолженность, которая возникла после 1 мая 2020 года, и позволяет реструктурировать задолженность ТКЭ на 5 лет.