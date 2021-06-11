В Минфине готовы к задержке транша от МВФ

В Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда, однако могут пройти период пиковых выплат по госдолгу и без кредита.
Об этом в министерстве рассказали РБК-Украина.
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На запрос журналистов в ведомстве отметили, что запас ликвидности, динамика внутреннего рынка заимствований и меньший, чем планировалось на этот период дефицит госбюджета, позволяют им быть готовыми к «некоторым задержкам в получении очередного транша от МВФ».
«Однако государственный бюджет в этом году построен на основе предположения о получении траншей по программе МВФ, и в ближайшем будущем мы ожидаем выполнения всех необходимых условий для прогресса в программе МВФ», — сказали в министерстве.
Что же касается источников средств для расчета по долгам, в Минфине указали, что провели проактивную работу по выкупу еврооблигаций, погашаемых в сентябре этого года, на сумму 435 млн долларов и имеют достаточно инструментов, чтобы стабильно пройти пиковые выплаты.
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