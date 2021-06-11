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Профильный комитет ВРУ рекомендовал Раде принять в целом законопроект о Дія.City

Профильный комитет ВРУ рекомендовал Раде принять в целом законопроект о Дія.City

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендует парламенту принять проект закона №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» во втором чтении и в целом. Документ предусматривает введение в Украине особого правового режима Дія.City.

Подготовленный ко второму чтению законопроект №4303 содержит ряд изменений по сравнению с предыдущей редакцией:

  • срок, в течение которого государство гарантирует ІТ-индустрии неизменность условий Дія.City, увеличен с 15 до 25 лет;
  • предусмотрена норма о недопустимости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к приобретению статуса резидента Дія.City;
  • общие принципы функционирования Дія.City как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности, распространяются не только на резидентов, но и на все ІТ-компании;
  • расширен перечень квалифицированных видов деятельности – добавлена кибербезопасность и сфера робототехники. КМУ будет уполномочено дополнять перечень;
  • запрещается вступление в Дія.City компаний по организации и (или) проведению азартных игр;
  • удалена норма относительно соглашений о непереманивании;
  • упрощены требования к стартапам (требование относительно размера среднемесячного вознаграждения будет применяться только через год резидентства, заключение аудитора за первые три месяца резидентства – не подается);
  • доработана процедура утраты резидентства (предоставляется возможность обжалования решения Минцифры в административном порядке, дополнительно к судебному обжалованию);
  • включена норма о запрете приобретения резидентства компаниями, которые годом ранее утратили статус резидента (кроме как по основаниям несоответствия «негативным» критериям).

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Как отметил зампред Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев, проект закона в том числе учитывает правки, поступившие от индустрии.

Справка Finance.ua:

  • Проект закона №4303 был принят в первом чтении 15 апреля текущего года. Документ определяет основы функционирования правового режима Дія.City, который вводится с целью стимулирования развития Украины как цифрового государства.
  • Вступление в спецрежим будет добровольным. Он не будет ограничиваться территориально, а будет действовать по всей стране.
  • Документ предполагает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами – гиг-контракты, а также дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность и привлечения инвестиций.
  • Благодаря его внедрению ІТ-индустрия сможет достичь объема 10% в ВВП страны, а количество рабочих мест в отрасли увеличится с нынешних 200 тысяч до 450 тысяч к 2024 году.

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По материалам Finance.UA
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