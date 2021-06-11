Профильный комитет ВРУ рекомендовал Раде принять в целом законопроект о Дія.City

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендует парламенту принять проект закона №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» во втором чтении и в целом. Документ предусматривает введение в Украине особого правового режима Дія.City.
Подготовленный ко второму чтению законопроект №4303 содержит ряд изменений по сравнению с предыдущей редакцией:
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Как отметил зампред Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев, проект закона в том числе учитывает правки, поступившие от индустрии.
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