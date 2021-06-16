0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

В 2020 году выручка владельца TikTok подскочила более чем вдвое до свыше $34 млрд

В 2020 году выручка владельца TikTok подскочила более чем вдвое до свыше $34 млрд

Выручка ByteDance, компании, владеющей TikTok, увеличилась более чем вдвое в 2020 году.

Как сообщает CNBC, выручка в прошлом году достигла $34,3 млрд, что на 111% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль подскочила на 93% до $19 млрд.

До конца 2020 года ByteDance достигла 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех своих платформах, включая особо популярное приложение для коротких видео TikTok, его китайскую версию Douyin и агрегатор новостей Toutiao.

Быстрый рост подчеркивает ажиотаж вокруг ByteDance и то, почему его оценка превысила $100 млрд.

Ранее в этом году компания наняла бывшего генерального директора Xiaomi Шоу Цзы в качестве своего нового финансового директора, предположив, что ByteDance может готовиться к первичному публичному размещению акций.

Операционный убыток ByteDance за 2020 год достиг $2,1 млрд по сравнению с $684 млн операционной прибыли за предыдущий год, сказал источник телеканала, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, убыток в основном связан с выплатой акционерам компенсаций акционерам.

Китайской интернет-компании удалось добиться международного успеха с помощью TikTok. Реклама является ключевой частью доходов ByteDance, когда дело доходит до платформ, но гигант стал фокусироваться на новых областях, таких как игры, и столкнулся с некоторыми из крупнейших китайских и других технологических игроков, таких как Tencent.

Напомним: в августе администрация бывшего президента США Дональда Трампа объявила компанию угрозой национальной безопасности. Был даже сценарий продажи американского бизнеса TikTok местной компании.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.