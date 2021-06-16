В 2020 году выручка владельца TikTok подскочила более чем вдвое до свыше $34 млрд

Выручка ByteDance, компании, владеющей TikTok, увеличилась более чем вдвое в 2020 году.
Как сообщает CNBC, выручка в прошлом году достигла $34,3 млрд, что на 111% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль подскочила на 93% до $19 млрд.
До конца 2020 года ByteDance достигла 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех своих платформах, включая особо популярное приложение для коротких видео TikTok, его китайскую версию Douyin и агрегатор новостей Toutiao.
Быстрый рост подчеркивает ажиотаж вокруг ByteDance и то, почему его оценка превысила $100 млрд.
Ранее в этом году компания наняла бывшего генерального директора Xiaomi Шоу Цзы в качестве своего нового финансового директора, предположив, что ByteDance может готовиться к первичному публичному размещению акций.
Операционный убыток ByteDance за 2020 год достиг $2,1 млрд по сравнению с $684 млн операционной прибыли за предыдущий год, сказал источник телеканала, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, убыток в основном связан с выплатой акционерам компенсаций акционерам.
Китайской интернет-компании удалось добиться международного успеха с помощью TikTok. Реклама является ключевой частью доходов ByteDance, когда дело доходит до платформ, но гигант стал фокусироваться на новых областях, таких как игры, и столкнулся с некоторыми из крупнейших китайских и других технологических игроков, таких как Tencent.
Напомним: в августе администрация бывшего президента США Дональда Трампа объявила компанию угрозой национальной безопасности. Был даже сценарий продажи американского бизнеса TikTok местной компании.
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