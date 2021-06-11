Зеленский инвестировал в ОВГЗ почти 2,8 миллиона

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн.
Об этом свидетельствует уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованное в госреестре деклараций.
Согласно уведомлению, Зеленский 3 июня приобрел 100 штук гособлигаций через ОТП Банк.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составляла 27 345 грн.
Согласно другому уведомлению, 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн гривен.
Напомним, доходы Президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.
В июле 2020 года Президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в 2019 году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.
В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.
Отмечается, что стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был бы сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней со времени покупки и продажи ОВГЗ.
Однако в реестр не поступали такие сообщения. В Офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.
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