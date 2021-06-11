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Google открыла свой первый офлайн-магазин (фото, видео)

Google открыла свой первый офлайн-магазин (фото, видео)

Компания Google показала фотографии своего первого розничного магазина накануне его открытия 17 июня в районе Челси в Нью-Йорке.

Раньше она создавала лишь временные магазины, но новый задуман как постоянно действующий в штаб-квартире компании в Нью-Йорке.

Розничный магазин раньше был не очень нужен Google из-за того, что компания не зарабатывает много денег на «железе». Более 80% ее дохода поступает от цифровой рекламы. Но компания решила, что магазин может помочь ей узнать больше о том, чего хотят клиенты от оборудования, и даже показать людям, что Google создает свои собственные устройства — от термостатов до телефонов и ноутбуков.


Фото: Google

В магазине потребители смогут протестировать все устройства и сервисы компании, увидеть, как они будут работать в разных местах. Например, там есть отдельные комнаты, где люди могут посмотреть, как работает камера ночного видения телефона Pixel или как умный экран Nest Hub работает в спальне. В другой комнате показан игровой сервис Google Stadia и то, как покупатель может запустить игру на телефоне, а затем продолжить просмотр на большом телевизоре.


Фото: Google

В 17-футовой круглой стеклянной конструкции, так называемом пространстве воображения, будут представлены некоторые из последних технологических разработок Google. Для начала у него будет интерфейс Google Translate. Клиент может сказать фразу, а интерфейс повторит ее на 24 языках, одновременно отображая текст на экране.


Фото: Google

Google также предложит полную поддержку своих потребительских продуктов и услуг. Например, можно будет заменить треснувшие экраны на телефонах Pixel в тот же день, отремонтировать продукцию Nest и тому подобное. В магазине предоставят консультацию по учетным записям Google и любому программному обеспечению компании. Также будут продаваться подписки на такие продукты, как Stadia.

По материалам The page
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