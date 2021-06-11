В Минцифры рассказали о новых подробностях относительно аудиторских заключений в Дія City

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков подробно рассказал обо всех связанных с аудитом нюансах для будущих резидентов Дія City.

В интервью на DOU заместитель министра Александр Борняков отметил, что в Дія City не будут требовать аудиторских отчетов. После диалога с ІТ-сообществом и заключений аудиторских компаний по стоимости их услуг, в Ммнцифры пришли к выводу, что отчета о соответствии будет достаточно.

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Фактически, это независимое заключение, которое аудиторская компания предоставляет по закону, но это не аудит. Такая услуга не популярна. Борняков признается, что, хоть и работает в бизнесе с 2007 года, сам услышал о ней совсем недавно.

По его словам, изначально функция проверки, может ли заявитель присоединиться к спецрежиму, была возложена на Минцифры. В то же время звучали предложения уменьшить роль государства или проверяющего органа, чтобы не возникало ситуаций субъективного одобрения решений. В конце концов, как рассказывает Борняков, было решено, что эту функцию возьмут на себя независимые аудиторские компании, которым бизнес доверяет.

«Кто-то должен предоставить хоть какое-то подтверждение, что компания действительно жива, что она не создана для уклонения от налогов, имеет сотрудников, платит зарплаты или имеет контракты или вообще занимается ІТ-бизнесом», — констатирует он.

Таким образом компании смогут самостоятельно выбирать любую аудиторскую компанию 3−4 категории, в любом городе, если это удешевит услуги. Рекомендованного списка от министерства не будет.

В своем интервью Борняков также подробно описал, как процедура будет происходить для стартапов, почему аудиторские выводы будут дешевле для крупных компаний, и сколько компаний уже изъявили желание присоединиться к Дія City. Он также рассказал, почему в Украине невозможен белорусский сценарий, где в ПВТ были подняты налоги для резидентов.

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