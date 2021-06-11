В Минцифры рассказали о новых подробностях относительно аудиторских заключений в Дія City

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков подробно рассказал обо всех связанных с аудитом нюансах для будущих резидентов Дія City.
В интервью на DOU заместитель министра Александр Борняков отметил, что в Дія City не будут требовать аудиторских отчетов. После диалога с ІТ-сообществом и заключений аудиторских компаний по стоимости их услуг, в Ммнцифры пришли к выводу, что отчета о соответствии будет достаточно.
Читайте также: Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты труда
Фактически, это независимое заключение, которое аудиторская компания предоставляет по закону, но это не аудит. Такая услуга не популярна. Борняков признается, что, хоть и работает в бизнесе с 2007 года, сам услышал о ней совсем недавно.
По его словам, изначально функция проверки, может ли заявитель присоединиться к спецрежиму, была возложена на Минцифры. В то же время звучали предложения уменьшить роль государства или проверяющего органа, чтобы не возникало ситуаций субъективного одобрения решений. В конце концов, как рассказывает Борняков, было решено, что эту функцию возьмут на себя независимые аудиторские компании, которым бизнес доверяет.
«Кто-то должен предоставить хоть какое-то подтверждение, что компания действительно жива, что она не создана для уклонения от налогов, имеет сотрудников, платит зарплаты или имеет контракты или вообще занимается ІТ-бизнесом», — констатирует он.
Таким образом компании смогут самостоятельно выбирать любую аудиторскую компанию 3−4 категории, в любом городе, если это удешевит услуги. Рекомендованного списка от министерства не будет.
В своем интервью Борняков также подробно описал, как процедура будет происходить для стартапов, почему аудиторские выводы будут дешевле для крупных компаний, и сколько компаний уже изъявили желание присоединиться к Дія City. Он также рассказал, почему в Украине невозможен белорусский сценарий, где в ПВТ были подняты налоги для резидентов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661