На Кубе туристам запретили расплачиваться долларами США

C 21 июня туристы, которые приезжают на Кубу, не смогут расплачиваться наличными в долларах США.

Об этом сообщает On Cuba News.

Как пишет издание, новое положение применяется как к иностранцам, так и к гражданам Кубы, проживающим за границей, которые едут на остров.

Американскую валюту также невозможно будет обменять на кубинские песо.

По информации Центрального банка Кубы (ЦБК), эта временная мера связано с экономической блокадой со стороны США.

«Сроки действия этих мер будут зависеть от устранения ограничений, препятствующих нормальному функционированию экспортных операций», — говорится в заявлении ЦБК.

В то же время, оплачивать банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard) можно в обычном режиме.

При выборе валюты для наличных денег рекомендуется отдать предпочтение евро.

Справка Finance.ua:

На Кубе 1 января 2021 года стартовала масштабная денежная реформа, в ходе которой было отменено параллельное обращение двух официальных валют.