Межбанк: четверг стал днем сюрпризов на валютном рынке

Четверг продолжил традиции этой недели и стал поистине днем сюрпризов на валютном и других рынках.
Уже с вчерашнего вечера и сегодня с утра на международных рынках лихорадило евро. И после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по перспективам политики количественного смягчения, процентных ставках и инфляции в США – доллар стремительно вырос относительно евро. На момент написания статьи соотношение пары евро/доллар уже находится на уровне 1,193 доллара за евро, хотя еще недавно оно находилось выше уровня в 1,2140. Такое ралли немедленно отразилось на котировках евро относительно гривны и сегодня вечером евро на межбанке котировался в пределах 32,47/32,49 гривен. На комментариях ФРС обвалилось и золото ниже психологического порога в $1800 за тройскую унцию.
В середине дня финансистов удивил Нацбанк, который сохранил учетную ставку на том же уровне 7,5% годовых, хотя инфляция в Украине уже официально достигла уровне в 9,5%. Такое решение регулятора привело к росту спроса на валюту у части клиентов. И фактически уже с самого утра ( за счет покупок отдельных крупных клиентов) и после оглашения решения Нацбанка (за счет реакции на эту новость всех участников торгов) уже до самого вечера котировки росли. Нацбанку пришлось выходить на торги с продажей доллара по 27,21 гривен, чтобы как-то сдержать курс. Продал НБУ $20 млн, но как только он ушел с межбанка – котировки продолжили рост.
В итоге, с утренних 27,13/27,15 гривен доллар к 11 подорожал до 27,16/27,18 гривен. Потом ненадолго просел до минимальных значений по дню 27,14/27,16 за счет продаж валюты крупными экспортерами, но как только они закончили свои операции, а Нацбанк огласил свое решение – котировки быстро пошли вверх. К 15 часам они вернулись к 27,17/27,19 гривен и выше. И лишь выход НБУ с продажей по 27,21 гривен сдерживал их рост. После ухода Нацбанка к 16 часам доллар подорожал до 27,20/27,22 гривен, а завершилась сессия котировками 27,215/27,235.
Главные события 17 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,21 / 27,23
евро – 32,46 / 32,49
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1923 / 1,1925
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