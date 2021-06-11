Государство будет компенсировать работодателям до 100% зарплаты людей с инвалидностью

Министерство социальной политики разрабатывает стимулы для работодателей принимать на работу людей с инвалидностью.
Для этого в ведомстве разрабатывают ряд мер, таких как компенсация заработной платы, сообщила глава министерства Марина Лазебная.
«Действующее законодательство, как показывает практика, не дает достаточной мотивации работодателям трудоустраивать людей с инвалидностью. Опыт успешных стран Европейского Союза свидетельствует, что главным инструментом работы в этом направлении должен быть действенный комплекс стимулирующих мер для работодателей», — отметила Марина Лазебная.
Чтобы мотивировать работодателей нанимать работников с инвалидностью, предлагаются следующие стимулы:
Кроме этих стимулов в министерстве также хотят оказывать материальную помощь по открытию собственного бизнеса для людей с инвалидностью.
Программа называется «Рука помощи», и она предусматривает льготную беспроцентную помощь для закупки необходимого оборудования и материалов на 5 лет. Предоставленная сумма будет возвращаться из уплаченных налогов бизнесу.
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