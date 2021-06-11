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Honor официально подтвердила возвращение сервисов Google на свои устройства

Honor официально подтвердила возвращение сервисов Google на свои устройства

Компания Honor официально объявила о скором возвращении сервисов Google на свои смартфоны. Программное обеспечение будет доступно уже в моделях Honor 50 и Honor 50 Pro, которые дебютируют до конца текущего месяца.

Об этом пишет The Verge.

Сейчас устройства компании проходят проверку безопасности Google, чтобы получить возможность установки Google Mobile Services (GMS).

Смартфоны Honor 50 и 50 Pro станут доступны для предзаказа в Китае с 25 июня, где они по-прежнему будут лишены сервисов Google, как и все Android-смартфоны для местного рынка. Honor 50 можно будет купить за 2699 юаней (около $422), а Honor 50 Pro от 3699 юаней (около $578).

Позже эти устройства выйдут во Франции, России, Малайзии, Мексике, Великобритании и ряде других стран, где уже будут поставляться с полноценной Android с сервисами Google.

Оба смартфона будут оснащены дисплеями с частотой 120 Гц, но у старшей модели экран будет чуть больше — 6,72 против 6,57 дюйма. Модели также получат один и тот же процессор Snapdragon 778G и систему из четырёх тыльных камер, основной из которых станет 100-мегапиксельный сенсор.

Ключевое отличие новинок будет в аккумуляторах. Младший Honor 50 будет оснащён батареей на 4300 мА·ч и будет комплектоваться 66-Вт зарядкой, а старший — батареей на 4000 мА·ч с зарядным устройством на 100 Вт.

Honor лишилась возможности использовать сервисы Google в мае 2019 года, когда власти США внесли Huawei в «чёрный список». Ситуация изменилась после того, как китайский гигант продал подразделение Honor консорциуму из нескольких китайских компании. Сама Huawei по-прежнему не может предоставлять сервисы Google.

По материалам 3dnews.ru
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