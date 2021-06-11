Samsung протестировала возможности 6G-системы

В рамках Международной конференции по коммуникациям IEEE 2021 Samsung в партнёрстве с Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре продемонстрировала прототип системы беспроводной связи 6G. Специалисты рассказали о потенциальном влиянии терагерцового диапазона на развитие мобильных сетей шестого поколения.
Представленный прототип состоит из 16-канальных модулей передатчика и приёмника с фазированной антенной решёткой, управляемых КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник), RFIC (радиочастотные интегральные схемы) и основного блока, который генерирует сигналы с полосой пропускания 2 ГГц и быстрым адаптивным формированием луча.
Для создания такого устройства потребовался точный алгоритм калибровки цифрового формирования луча, позволяющий создавать узкие лучи с высокой точностью направления и с большим усилением. Как результат, в ходе испытаний системы удалось добиться пропускной способности 6,2 Гбит на расстоянии 15 метров с адаптивным управлением лучом на терагерцовой частоте (140 ГГц).
По заверениям специалистов, диапазон терагерцовых частот представляет собой огромный спектр с десятками возможных широкополосных каналов с гигагерцовыми полосами. Благодаря этому пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может быть в 50 раз выше, чем в 5G, а задержки на радиочасти уменьшатся до одной десятой секунды.
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