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В цифровой евро перейдет 8% депозитов еврозоны (исследование)

В цифровой евро перейдет 8% депозитов еврозоны (исследование)

Запуск Европейским центральным банком национальной цифровой валюты (CBDC) лишит банковскую систему порядка 8% базы депозитов (€873 млрд), подсчитали аналитики Morgan Stanley.

Об этом сообщает Reuters.

Подобные оценки содержатся в пессимистичном сценарии. Он допускает, что все граждане еврозоны в возрасте от 15 лет переведут из депозитов в CBDC €3000. Подобный лимит в качестве страховки от дестабилизации ситуации в банковском секторе ранее назвал член управляющего совета ЦБ Фабио Панетта.

Для кредитных организаций малых стран наподобие Греции, Латвии и Эстонии из-за появления цифрового евро урон может оказаться еще заметнее. По оценкам аналитиков, потенциально они столкнутся с оттоком 17–30% от всех банковских вкладов.

Реальные оценки могут оказаться не столь пессимистичными, поскольку едва ли клиенты местных банков переведут в цифровой евро большую часть своих сбережений, добавили эксперты. По их расчетам, в худшем случае эффект может составить 10%.

В Morgan Stanley отметили, что принятие CBDC увеличит соотношение метрики кредиты/депозиты (LDR) в среднем с 97% до 105%.

Это повысит вероятность возникновения ситуации нехватки ликвидности в случае активного спроса со стороны заемщиков. Однако к системным последствиям запуск цифрового евро не приведет, поскольку в эпоху пандемии LDR уже поднимался к этим значениям, подчеркнули они.

По материалам Forklog
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