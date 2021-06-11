Глава General Motors не исключила продажу автомобилей за Bitcoin

CEO General Motors Мэри Барра допустила, что автоконцерн начнет принимать платежи в первой криптовалюте при наличии запроса со стороны клиентов.
Об этом она рассказала в интервью CNBC.
«Ничто не мешает нам это сделать. Мы будем руководствоваться нашими клиентами», – заявила Мэри Барра.
По ее словам, автопроизводитель стремится сделать процессы приобретения и владения для своих покупателей «как можно более простыми».
К 2035 году General Motors планирует перейти на выпуск 100% электромобилей в линейке моделей.
В марте 2021 года производитель электрокаров Tesla начал продавать автомобили за первую криптовалюту. Уже в мае компания приостановила прием биткоина из-за опасений относительно экологичности майнинга.
В июне CEO Tesla Илон Маск заявил, что возобновление работы с криптовалютой возможно, если доля возобновляемой энергии в потреблении майнеров достигнет приблизительно 50% с положительной динамикой.
Основатель и глава пула BTC.TOP Цзян Чжуер ответил Маску, что после последних запретительных мер властей Китая в отношении майнинга более половины хешрейта биткоина уже генерируется на основе «зеленой» энергии.
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