В Азербайджане заинтересовались приложением «Дія» - Офис президента

Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения «Дія».

Об этом Радио Свобода стало известно из ответа на запрос Офиса президента Украины.

Возможная сумма сделки пока неизвестна, поскольку переговоры еще продолжаются.

«Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет — информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует», — отметили в ОПУ.

Ранее Президент Зеленский уже говорил, что несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения «Дія».

В феврале этого года первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб заявлял, что украинским приложением «Дій.Вдома» заинтересовалась Грузия. Однако тогда вопрос застрял на стадии переговоров.