SkyUp в мае 2021 года выполнил рекордное число рейсов в своей истории

Украинский лоукостер SkyUp сделал первый рекорд в своей истории.
Об этом сообщает Avianews.com.
В мае 2021 года зафиксировали рекордное количество рейсов за всю историю компании.
Читайте также: Авиакомпания SkyUp получила разрешение на новый регулярный рейс из Киева в Анкару
Самолеты совершили 1 419 вылетов, а это по 60 рейсов ежедневно.
В целом за май самолеты SkyUp выполнили: 870 чартерных рейсов; 519 – регулярных; 30 – тренировочных (их использовали для тренировок экипажей или перегонки воздушных судов в нужный аэропорт и были без пассажиров).
За 3 месяц весны 2021 года услугами авиакомпании воспользовались почти 210 тыс. пассажиров. А общий вес их багажа составил более 40 тонн.
Самыми популярными направлениями регулярных рейсов были:
А чартеры чаще всего заказывали в Шарм-эль-Шейх, Анталию и Хургаду.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 13124 8
Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 летПозавчера, 20:34 - 397 5
80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)Вчера, 15:32 - 332 3
93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)Вчера, 06:05 - 481 3
В мире запустили уже более 160 коммерческих сетей 5GПозавчера, 23:10 - 187 3
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 13124 8
Как часто можно брать отпуск за свой счет — ГострудаВчера, 08:10 - 10203
Что препятствует продаже квартирыВчера, 10:36 - 3411 2
Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в ПольшеВчера, 10:50 - 2686
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налогиВчера, 13:31 - 2402 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 489
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 943 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1009
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1333
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 711