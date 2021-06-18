SkyUp в мае 2021 года выполнил рекордное число рейсов в своей истории

Украинский лоукостер SkyUp сделал первый рекорд в своей истории.

Об этом сообщает Avianews.com.

В мае 2021 года зафиксировали рекордное количество рейсов за всю историю компании.

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Самолеты совершили 1 419 вылетов, а это по 60 рейсов ежедневно.

В целом за май самолеты SkyUp выполнили: 870 чартерных рейсов; 519 – регулярных; 30 – тренировочных (их использовали для тренировок экипажей или перегонки воздушных судов в нужный аэропорт и были без пассажиров).

За 3 месяц весны 2021 года услугами авиакомпании воспользовались почти 210 тыс. пассажиров. А общий вес их багажа составил более 40 тонн.

Самыми популярными направлениями регулярных рейсов были:

Стамбул (Турция) – 6 965 человек;

Тбилиси (Грузия) – 6 046 человек;

Батуми (Грузия) – 4 222 человека.

А чартеры чаще всего заказывали в Шарм-эль-Шейх, Анталию и Хургаду.