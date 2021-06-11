Британия договаривается с шестью компаниями о строительстве заводов по производству аккумуляторов

Великобритания ведет переговоры с шестью компаниями о строительстве огромных заводов (гигафабрик) по производству аккумуляторов для электромобилей.
Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Ford Motor, Nissan Motor, LG Corp, Samsung и стартапы Britishvolt и InoBat Auto ведут переговоры с британским правительством или местными властями о местах для размещения потенциальных заводов, а также финансовой поддержке.
План британского правительства по запрету продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года и гибридов до 2035 года потребует от заводов в стране сосредоточиться на производстве электромобилей.
Власти заявляют, что «для поддержки перехода автомобильного сектора на электромобили» правительство «продолжает тесно сотрудничать с инвесторами и производителями автомобилей, чтобы продвигать планы по массовому производству аккумуляторов в Великобритании».
Во время предварительных переговоров с британским правительством Ford заявил, что изучает производство аккумуляторов в Великобритании, предполагая, что они будут отправлены в Турцию для запланированной электрической версии фургона Transit. Ford может изготовить части аккумуляторных модулей в Великобритании перед отправкой их в Турцию для окончательной эксплуатации и установки.
Результат переговоров Nissan с правительством о строительстве завода по производству аккумуляторов в Сандерленде зависит от затрат на электроэнергию.
LG и Samsung ведут предварительные переговоры с властями, и компании указали, что будут реализовывать этот план лишь в том случае, если у них будут сделки с крупными автопроизводителями. Представитель LG сказал, что компания рассматривает различные варианты, но еще не приняла окончательного решения.
Остальные компании не сразу ответили на запросы FT о комментариях.
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