Всемирный банк отказался помогать Эль-Сальвадору во введении Bitcoin в качестве платежного средства

Всемирный банк отказался помочь Эль-Сальвадору во введении Bitcoin как платежной системы в стране из-за проблем с экологичностью и прозрачностью.
Об этом говорится в заявлении Всемирного банка, передает Reuters.
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Там подтвердили, что правительство страны действительно обращалось за помощью, но «это не то, что Всемирный банк мог бы поддержать».
«Мы полны решимости помогать Эль-Сальвадору множеством способов, в частности по обеспечению прозрачности валют и регуляторных процессов», — отмечает представитель Всемирного банка.
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Ранее министр финансов страны Алехандро Селайя заявил, что страна обратилась за технической помощью к Всемирному банку, поскольку она стремится использовать Bitcoin в качестве платежного средства наравне с долларом.
Министр также сказал, что текущие переговоры с Международным валютным фондом были успешными, хотя на прошлой неделе МВФ заявил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами», препятствующими введению Bitcoin в качестве платежной системы.
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