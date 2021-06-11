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Импорт нефти в Украину с начала года упал на 30%

Импорт нефти в Украину с начала года упал на 30%

Украина в январе-мае 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья на 29,8% (на 186,28 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 438,87 тысячи тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

За пять месяцев импортировано сырья на 174,49 млн, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае 2020 года (225,69 млн долларов).

Украина импортировала сырье из двух стран — Азербайджана (на 174,24 млн долларов) и Ливии (на 0,25 млн долларов).

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс тонн нефти в Румынию на 27,13 млн долларов. Этот объем экспортировал международный трейдер Trafigura.

Ресурс был приобретен у «Укртранснафты», которая в свою очередь приобрела его весной 2020 года на спаде цен для дальнейшей перепродажи.

В январе-мае 2020 года Украина не осуществляла экспорт нефти.

По материалам Економічна Правда
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