Страны «Большой семерки» обязались прекратить поддержку угольной энергетики до конца 2021 года

Страны «Большой семерки» согласились прекратить новую государственную поддержку угольной энергетики до конца 2021 года.
Группа G7 пообещала быстро расширить масштабы технологий и политики, которые ускорят переход от угольных мощностей 13 июня.
Страны в коммюнике по итогам саммита в Великобритании подтвердили обещания увеличить взносы в климатическое финансирование в рамках усилий по сокращению выбросов. Климатические группы отметили, что страны G7 не раскрыли детали своих договоренностей.
«Угольная энергетика – единственная самая большая причина выбросов парниковых газов», – говорится в заявлении G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.
«Международные инвестиции в уголь должны прекратиться сейчас и мы обязуемся прекратить новую прямую государственную поддержку международной генерации энергии из энергетического угля до конца 2021 года», – указано в документе.
Президент США Джо Байден, выступая после саммита, рассказал об обязательстве выделить до $2 млрд «на поддержку развивающихся стран в их переходе от угольной энергетики».
В своем заявлении страны пообещали сосредоточиться на других технологиях, включая улавливание углерода, чтобы ускорить переход от угля.
«Мы сфокусируемся на ускорении прогресса в сфере электрификации и аккумуляторов, водорода, улавливания, использования и хранения углерода, авиации и судоходства с нулевым уровнем выбросов, а также ядерной энергетики для тех стран, которые решат это использовать», – говорится в коммюнике.
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