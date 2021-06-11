80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)

Всего 10,5% украинцев убеждены, что имеют равные шансы на справедливость в суде независимо от своего статуса или финансов.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 14-19 мая фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова по заказу Фонда Dejure.
Зато почти 80% считают, что в суде выигрывает более богатая или влиятельная сторона.
Отстаивали ли свои права? 11,2% людей за последние два года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого избежать. Граждане не обращаются в суд, поскольку считают, что имеют низкий шанс получить справедливое решение.
Так, 42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение. Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% — много денег.
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Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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