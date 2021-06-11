93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)

В США две трети владельцев криптовалют приобрели их для совершения транзакций. Более того, 92,6% владельцев монет рассматривают возможность совершать покупки с их помощью в будущем.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежной системой BitPay и новостным агрегатором Pymnts.
Что показало исследование:
В совокупности 46 млн потребителей в США (18% взрослого населения) утверждают, что они, скорее всего, сделают хотя бы одну покупку с помощью крипты в следующем году. Как подсчитали аналитики, эти операции могут составить до $55 млрд потребительских расходов.
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Владельцы крипты. Опрос показал, что цифровыми активами владеют преимущественно молодые мужчины со средним достатком. В процентном выражении данные о владельцах монет распределены следующим образом:
В каких сферах будут использовать? Почти четверть нынешних или экс-владельцев криптовалюты использовали ее для покупки продуктов и розничных товаров, а также в сфере онлайн-игр, гемблинга, стриминговых или финансовых услуг.
Нынешние и бывшие владельцы из поколения миллениалов чаще всего рассматривают возможность оплаты в крипте в таких сферах:
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