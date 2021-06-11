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93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)

93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)

В США две трети владельцев криптовалют приобрели их для совершения транзакций. Более того, 92,6% владельцев монет рассматривают возможность совершать покупки с их помощью в будущем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежной системой BitPay и новостным агрегатором Pymnts.

Что показало исследование:

  • 57% нынешних и бывших владельцев цифровых активов сделали по крайней мере одну подобную покупку в прошлом году;
  • 59% жителей США, у которых пока нет цифровых активов, заинтересованы в совершении таких покупок в будущем;
  • 51% владельцев криптоактивов с большей вероятностью совершат покупки у продавца, принимающего их как способ оплаты;
  • также 59% тех, кто не владеет активами, заинтересованы в покупке хотя бы одного продукта с их использованием.

В совокупности 46 млн потребителей в США (18% взрослого населения) утверждают, что они, скорее всего, сделают хотя бы одну покупку с помощью крипты в следующем году. Как подсчитали аналитики, эти операции могут составить до $55 млрд потребительских расходов.

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Владельцы крипты. Опрос показал, что цифровыми активами владеют преимущественно молодые мужчины со средним достатком. В процентном выражении данные о владельцах монет распределены следующим образом:

  • 27,6% миллениалов (1981-1995 годы рождения);
  • 19,7% зуммеров (1996 г. р. и позже);
  • 16,7% представителей поколения X (1965-1979 г. р.);
  • 5,2% бэби-бумеров (1946-1964 г. р.) и пожилых людей (1945 г. р. и ранее);
  • 16% пользователей со средним уровнем дохода (от $ 50 000 до $ 100 000 в год);
  • 15% мужчин;
  • 8,5% женщин.

В каких сферах будут использовать? Почти четверть нынешних или экс-владельцев криптовалюты использовали ее для покупки продуктов и розничных товаров, а также в сфере онлайн-игр, гемблинга, стриминговых или финансовых услуг.

Нынешние и бывшие владельцы из поколения миллениалов чаще всего рассматривают возможность оплаты в крипте в таких сферах:

  • 62% — путешествия и отдых;
  • 60% — недвижимость;
  • 58% — профессиональные услуги;
  • 57% — мебель и техника;
  • 56% — финансовые услуги.
По материалам Na chasi
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