Депутаты планируют расширить полномочия нотариусов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5644, который предусматривает расширение полномочий нотариусов.

В частности, изменения коснутся сферы семейных взаимоотношений – депутаты предлагают изменить процедуру расторжения брака.

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Так, семейная пара сможет подать заявление о расторжении брака в ЗАГС или нотариусу. ЗАГС и нотариус после 30 календарных дней с момента подачи заявления будут составлять актовую запись о расторжении брака.

Такую возможность получат и супруги, имеющие детей. Правда, без суда смогут обойтись только те пары, который заключат нотариальный договор об определении места жительства ребенка, участии в его воспитании и оплате алиментов.

Сейчас пары, имеющие детей, могут расторгнуть брак исключительно в судебном порядке, независимо от заключения ими договоров в отношении детей.

В судебном порядке развестись можно будет в том случае, если между супругами существует спор о расторжении брака.

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