Франция оштрафовала IKEA на 1 млн евро

Французский суд во вторник, 15 июня, обязал IKEA выплатить штраф в размере 1 млн евро ($ 1,21 млн) за шпионаж за французскими сотрудниками после того, как крупнейший в мире торговец мебелью был признан виновным в ненадлежащем сборе и хранении данных о своих сотрудниках.

Как сообщает Reuters, французский филиал шведской компании был обвинен в слежке за своими сотрудниками в течение нескольких лет и нарушении их конфиденциальности путем проверки записей их банковских счетов и иногда использования внедренных сотрудников для составления отчетов о персонале.

«IKEA Retail France решительно осудила подобную практику, извинилась и реализовала большой план действий, чтобы предотвратить повторение подобного», — заявили в компании.

Бывший глава французской фирмы по производству мебели Жан-Луи Байо также был признан виновным по делу и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Судьи оштрафовали его на 50 000 евро за хранение личных данных работников.

Среди тех, кому предъявлены обвинения, были несколько менеджеров магазинов и сотрудников отдела кадров, а также частный следователь и полицейские.