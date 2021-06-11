Франция оштрафовала IKEA на 1 млн евро

Французский суд во вторник, 15 июня, обязал IKEA выплатить штраф в размере 1 млн евро ($ 1,21 млн) за шпионаж за французскими сотрудниками после того, как крупнейший в мире торговец мебелью был признан виновным в ненадлежащем сборе и хранении данных о своих сотрудниках.
Как сообщает Reuters, французский филиал шведской компании был обвинен в слежке за своими сотрудниками в течение нескольких лет и нарушении их конфиденциальности путем проверки записей их банковских счетов и иногда использования внедренных сотрудников для составления отчетов о персонале.
«IKEA Retail France решительно осудила подобную практику, извинилась и реализовала большой план действий, чтобы предотвратить повторение подобного», — заявили в компании.
Бывший глава французской фирмы по производству мебели Жан-Луи Байо также был признан виновным по делу и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Судьи оштрафовали его на 50 000 евро за хранение личных данных работников.
Среди тех, кому предъявлены обвинения, были несколько менеджеров магазинов и сотрудников отдела кадров, а также частный следователь и полицейские.
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