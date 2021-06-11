0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Франция оштрафовала IKEA на 1 млн евро

Франция оштрафовала IKEA на 1 млн евро

Французский суд во вторник, 15 июня, обязал IKEA выплатить штраф в размере 1 млн евро ($ 1,21 млн) за шпионаж за французскими сотрудниками после того, как крупнейший в мире торговец мебелью был признан виновным в ненадлежащем сборе и хранении данных о своих сотрудниках.

Как сообщает Reuters, французский филиал шведской компании был обвинен в слежке за своими сотрудниками в течение нескольких лет и нарушении их конфиденциальности путем проверки записей их банковских счетов и иногда использования внедренных сотрудников для составления отчетов о персонале.

«IKEA Retail France решительно осудила подобную практику, извинилась и реализовала большой план действий, чтобы предотвратить повторение подобного», — заявили в компании.

Бывший глава французской фирмы по производству мебели Жан-Луи Байо также был признан виновным по делу и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Судьи оштрафовали его на 50 000 евро за хранение личных данных работников.

Среди тех, кому предъявлены обвинения, были несколько менеджеров магазинов и сотрудников отдела кадров, а также частный следователь и полицейские.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.