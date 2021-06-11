Google Chat и Workspace стали доступны всем пользователям

Google официально объявила о некоторых изменениях, касающихся приложений и служб сервиса Workspace, в том числе о их доступности для всех пользователей, которые имеют учётную запись Google.

По данным компании, приложения Workspace используют более 3 млрд человек, хотя, вероятнее всего, значительная доля здесь приходится на почтовый сервис Gmail.

Прежде всего следует сказать, что Google вернула возможность использования чатов в Gmail. В скором времени многие пользователи Workspace смогут оценить изменения в Gmail, а также сервисах «Документы» и «Чаты». Их будет проще интегрировать в одну вкладку. К примеру, чаты можно легко сдвинуть влево, чтобы основную часть рабочего пространства занимала электронная таблица.

Новые возможности основаны на концепции «умных холстов», в рамках которой Google объединяет разные приложения. Google также объявила, что этим летом «будет запущен упрощённый и гибкий пользовательский интерфейс» в Spaces, приложении для обмена сообщениями и файлами от компании Google.

Ещё разработчики объявили о запуске нового тарифа для взаимодействия с Workspace. Речь идёт о подписке Google Workspace Individual, в рамках которой за $ 10 в месяц пользователи могут получить доступ к дополнительным инструментам без необходимости создания собственного домена. Также стало известно, что в сентябре будет запущено прогрессивное веб-приложение Workspace, за счёт чего используемые инструменты станут более похожими на полноценные настольные программы.

Корпоративные клиенты получат больше возможностей для повышения уровня безопасности при взаимодействии с Workspace. Например, появится поддержка использования шифрования данных на стороне клиента, возможность добавления дополнительных доверительных правил для разных файлов, хранящихся в облаке Google.

Стоит отметить, что Workspace быстро обновляется в течение последних месяцев и регулярно получает новые функции и инструменты. Это может говорить о том, что Google намерена активнее конкурировать с Microsoft в сфере облачных платформ для совместной работы. При этом стратегия Google выходит за рамки простого улучшения продуктов. Вместо этого компания осуществляет более тесную интеграцию сервисов, делая их более удобными для пользователей.