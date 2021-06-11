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Google Chat и Workspace стали доступны всем пользователям

Google Chat и Workspace стали доступны всем пользователям

Google официально объявила о некоторых изменениях, касающихся приложений и служб сервиса Workspace, в том числе о их доступности для всех пользователей, которые имеют учётную запись Google.

По данным компании, приложения Workspace используют более 3 млрд человек, хотя, вероятнее всего, значительная доля здесь приходится на почтовый сервис Gmail.

Прежде всего следует сказать, что Google вернула возможность использования чатов в Gmail. В скором времени многие пользователи Workspace смогут оценить изменения в Gmail, а также сервисах «Документы» и «Чаты». Их будет проще интегрировать в одну вкладку. К примеру, чаты можно легко сдвинуть влево, чтобы основную часть рабочего пространства занимала электронная таблица.

Новые возможности основаны на концепции «умных холстов», в рамках которой Google объединяет разные приложения. Google также объявила, что этим летом «будет запущен упрощённый и гибкий пользовательский интерфейс» в Spaces, приложении для обмена сообщениями и файлами от компании Google.

Ещё разработчики объявили о запуске нового тарифа для взаимодействия с Workspace. Речь идёт о подписке Google Workspace Individual, в рамках которой за $ 10 в месяц пользователи могут получить доступ к дополнительным инструментам без необходимости создания собственного домена. Также стало известно, что в сентябре будет запущено прогрессивное веб-приложение Workspace, за счёт чего используемые инструменты станут более похожими на полноценные настольные программы.

Корпоративные клиенты получат больше возможностей для повышения уровня безопасности при взаимодействии с Workspace. Например, появится поддержка использования шифрования данных на стороне клиента, возможность добавления дополнительных доверительных правил для разных файлов, хранящихся в облаке Google.

Стоит отметить, что Workspace быстро обновляется в течение последних месяцев и регулярно получает новые функции и инструменты. Это может говорить о том, что Google намерена активнее конкурировать с Microsoft в сфере облачных платформ для совместной работы. При этом стратегия Google выходит за рамки простого улучшения продуктов. Вместо этого компания осуществляет более тесную интеграцию сервисов, делая их более удобными для пользователей.

По материалам 3dnews.ru
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