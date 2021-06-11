В Таиланде запретили торговлю мем-криптовалютой и NFT

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда ввела запрет для криптобирж на торговлю мем-криптовалютой, фан-токенами и NFT.
Например, теперь в Таиланде под запретом популярная валюта Dogecoin и предметы коллекционирования в формате NFT.
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SEC разослали всем официальным криптобиржам руководство с описанием запрещенных криптоактивов. В документе говорится о токенах, которые не имеют четких целей или содержания, развиваются по тенденциям, которые диктуются социальными сетями».
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Запрет вступил в силу 11 июня и не имеет обратной силы. В течение 30 дней криптобиржи обязаны пересмотреть свою политику, в противном случае это приведет к принудительному делистингу.
Напомним, по оценкам Chainalysis, украинские трейдеры в совокупности заработали около $ 400 млн в виде полученной прибыли в Bitcoin в прошлом году.
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