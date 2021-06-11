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НБУ меняет требования к раскрытию владельцев небанков

НБУ меняет требования к раскрытию владельцев небанков

Национальный банк унифицирует требования к структуре собственности поставщиков небанковских финансовых услуг.

НБУ, в частности, исключил из положения о порядке выдачи лицензии на перевод средств в гривне без открытия счетов отдельные нормы, которые устанавливали требования к структуре собственности поставщиков финансовой услуги по переводу средств.

Отныне заявители, которые подают в Нацбанк документы для получения лицензии на перевод средств в гривне без открытия счетов, и небанковские учреждения, у которых уже есть такая лицензия, при раскрытии своих структур собственности должны руководствоваться исключительно нормами Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг №30.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ №46 от 9.06.2021, вступающим в силу 15 июня 2021 года.

Заявителям, которые подали в Нацбанк пакеты документов для получения лицензии на перевод средств в гривне без открытия счетов, и в отношении которых регулятор на дату вступления в силу постановления №46 не принял решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, нужно подавать в НБУ обновленные документы об их структуре собственности, составленные в соответствии с нормами положения №30.

Положение №30 было разработано Нацбанком с целью установления единых (унифицированных) требований к структуре собственности поставщиков всех финансовых услуг, деятельность которых он регулирует.

На начало июня документы о своих структурах собственности в НБУ подали всего 7% небанковских финучреждений.

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По материалам Finance.UA
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