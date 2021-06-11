Как часто можно брать отпуск за свой счет — Гоструда

В Гоструда в Днепропетровской области разъяснили ли получать отпуск без сохранения заработной платы несколько раз в год.

Предоставление работникам отпусков без сохранения зарплаты законодательно определено ст. 25 и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках».

Так по требованиям ст. 25 определенной категории работников по их желанию предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы на срок, который не будет превышать количество предусмотренных законодательством календарных дней.

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Например: пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно. Если при написании заявления на отпуск работником будет указан срок предоставления такого отпуска – 15 календарных дней, то у данного работника в дальнейшем, до окончания календарного года, возникает право на получение в очередной раз такого отпуска сроком до 15 календарных дней.

Относительно предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон определенных ч. 1 ст. 26, то такой отпуск может предоставляться работнику по семейным обстоятельствам и по другим причинам на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом но не более 15 календарных дней в году.

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Если при написании заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работник указывает количество календарных дней, которое меньше, чем максимальное количество, предусмотренное ч. 1 ст. 26, то у работника возникает право в течение календарного года на получение при необходимости отпуска без сохранения заработной платы на неиспользованное им количество предусмотренных законодательством календарных дней. При этом также необходимо согласовать данное решение работника с собственником или уполномоченным им органом.

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