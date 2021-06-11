Межбанк: ожидаем один из самых интересных дней недели

Вторник, пожалуй, будет одним из самых интересных дней на валютном рынке этой недели. Ключевой вопрос — будет ли Нацбанк все же «бороться» за психологический уровень в 27 гривен за доллар и поддерживать курс своими интервенциями или все же даст ему дальше проседать. Тактика интервенций и ценники НБУ сегодня будут главными ориентирами по курсу для всего рынка.
Вчера регулятор выкупил порядка $ 20 млн через «запрос лучшего курса» по цене не выше 26,99 гривен за доллар и этим по факту поддерживал его курс на межбанке до последнего. Но как только ушел — котировки быстро пошли вниз. Психологически рынок пока настроен на дальнейшее укрепление гривны и от сегодняшнего тренда во многом зависит дальнейшая судьба доллара на ближайшее время. Не вернется курс к уровням в 27 гривен — значит, пойдет к цели в 26,80 гривен уже до конца этой недели. Сможет НБУ и часть продавцов отстоять уровень в 27 гривен — значит, пока и будем в общем коридоре 26,90−27,10 гривен до конца июня. Так что наступает момент истины.
Кроме этого, сегодня аукцион по размещению ОВГЗ. Чиновники убрали предложение на 500 млн на 105 дней и будут предлагать инвесторам облигации с ограничением по 2 млрд гривен на сроки 399 и 525 дней, и без ограничений — на 707, 1071 и 1792 дня, а также бумаги в евро без ограничений по сумме на 358 дней. Учитывая, что 17-го числа Нацбанк огласит решение по учетной ставке (мы прогнозируем ее рост с нынешних 7,5% до 8−8,5% годовых) и влияние этого фактора на ресурсный, фондовый и валютный рынки — скорее всего сегодня часть инвесторов не особо будет покупать эти бумаги, а будет ждать решения регулятора.
Мы прогнозируем, что Минфин Украины, после того, как снял с предложение по коротким облигациям на 500 млн сроком на 105 дней — сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,40% до 12,59% годовых, в зависимости от их сроков, а бумаги в евро с доходностью около 2,40−2,50% годовых. Общий объем продажи облигаций будет в диапазоне от 3,1 до 8,4 млрд гривен в эквиваленте. Если это будут такие объемы реализации ОВГЗ, то это не особо повлияет кардинально на валютный рынок. Более того, завтра предстоят значительные погашения гривневых бумаг и поэтому часть сегодняшних размещений бумаг (при расчете за них завтра) и погашений среды — пройдет в формате фактически взаимозачета.
Наличный рынок будет оставаться заложником ситуации на межбанке и будет менять свои ценники по доллару и евро в зависимости от поведения этих валют на торгах.
Поведение крупных игроков, интервенции и ценники на них Нацбанка и результаты сегодняшнего аукциона Минфина по ОВГЗ — вот основные факторы, которые будут формировать курс сегодня на межбанке. При хорошем раскладе — у НБУ будет сегодня возможность пополнить резервы, как минимум, на $ 40−85 млн. Воспользуется ли этим регулятор — покажет уже ход сессии первых 3 часов.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 15 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,80−27,05 грн, евро — коридор 32,48−32,80 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,91 / 26,93
евро — 32,62 / 32,64
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1504 15
Тариф на отопление может подорожать до 40%, - «Укртеплокоммунэнерго»Вчера, 12:38 - 855 10
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2764 5
Судьи хотят усложнить доступ к информации о своих домах и квартирахВчера, 20:21 - 477 4
Зарплаты антикоррупционеров: сколько в мае заработали главы НАБУ, НАПК и САПВчера, 08:30 - 1724 3
В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллараВчера, 21:00 - 5740 1
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2764 5
Межбанк: курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился внизВчера, 18:20 - 1817 2
ТОП-7 отраслей, в которых украинцы активно открывают ФЛПы (инфографика)Вчера, 13:03 - 1632
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1504 15
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 569
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 854
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 490
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1350
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1195