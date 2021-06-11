Межбанк: ожидаем один из самых интересных дней недели

Вторник, пожалуй, будет одним из самых интересных дней на валютном рынке этой недели. Ключевой вопрос — будет ли Нацбанк все же «бороться» за психологический уровень в 27 гривен за доллар и поддерживать курс своими интервенциями или все же даст ему дальше проседать. Тактика интервенций и ценники НБУ сегодня будут главными ориентирами по курсу для всего рынка.

Вчера регулятор выкупил порядка $ 20 млн через «запрос лучшего курса» по цене не выше 26,99 гривен за доллар и этим по факту поддерживал его курс на межбанке до последнего. Но как только ушел — котировки быстро пошли вниз. Психологически рынок пока настроен на дальнейшее укрепление гривны и от сегодняшнего тренда во многом зависит дальнейшая судьба доллара на ближайшее время. Не вернется курс к уровням в 27 гривен — значит, пойдет к цели в 26,80 гривен уже до конца этой недели. Сможет НБУ и часть продавцов отстоять уровень в 27 гривен — значит, пока и будем в общем коридоре 26,90−27,10 гривен до конца июня. Так что наступает момент истины.

Кроме этого, сегодня аукцион по размещению ОВГЗ. Чиновники убрали предложение на 500 млн на 105 дней и будут предлагать инвесторам облигации с ограничением по 2 млрд гривен на сроки 399 и 525 дней, и без ограничений — на 707, 1071 и 1792 дня, а также бумаги в евро без ограничений по сумме на 358 дней. Учитывая, что 17-го числа Нацбанк огласит решение по учетной ставке (мы прогнозируем ее рост с нынешних 7,5% до 8−8,5% годовых) и влияние этого фактора на ресурсный, фондовый и валютный рынки — скорее всего сегодня часть инвесторов не особо будет покупать эти бумаги, а будет ждать решения регулятора.

Мы прогнозируем, что Минфин Украины, после того, как снял с предложение по коротким облигациям на 500 млн сроком на 105 дней — сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,40% до 12,59% годовых, в зависимости от их сроков, а бумаги в евро с доходностью около 2,40−2,50% годовых. Общий объем продажи облигаций будет в диапазоне от 3,1 до 8,4 млрд гривен в эквиваленте. Если это будут такие объемы реализации ОВГЗ, то это не особо повлияет кардинально на валютный рынок. Более того, завтра предстоят значительные погашения гривневых бумаг и поэтому часть сегодняшних размещений бумаг (при расчете за них завтра) и погашений среды — пройдет в формате фактически взаимозачета.

Наличный рынок будет оставаться заложником ситуации на межбанке и будет менять свои ценники по доллару и евро в зависимости от поведения этих валют на торгах.

Поведение крупных игроков, интервенции и ценники на них Нацбанка и результаты сегодняшнего аукциона Минфина по ОВГЗ — вот основные факторы, которые будут формировать курс сегодня на межбанке. При хорошем раскладе — у НБУ будет сегодня возможность пополнить резервы, как минимум, на $ 40−85 млн. Воспользуется ли этим регулятор — покажет уже ход сессии первых 3 часов.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 15 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,80−27,05 грн, евро — коридор 32,48−32,80 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,91 / 26,93

евро — 32,62 / 32,64

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке