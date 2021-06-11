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ВВП Украины к 2030 году может возрасти до 450 миллиардов долларов — советник Шмыгаля

ВВП Украины к 2030 году может возрасти до 450 миллиардов долларов — советник Шмыгаля

Рост ВВП Украины к 2030 году ожидается до 450 млрд долларов и выше. Это предусмотрено планом национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник премьер-министра Украины, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

По его словам, стратегия должна выходить ежегодно на 7% роста реального ВВП. Номинально он будет выше.

«Он более 10% сейчас. Правительство уже заложило в бюджет выход на 5% в ближайшие годы, и дальше этот показатель нужно улучшать. Его каждый год обновляют. То есть те инструменты, которые уже внедрены, они уже дают 5%, а чтобы мы получили 7% роста, нам необходимо расширить функционал применяемых экономических стимулов», — сказал советник Шмыгаля.

По его словам, все это реалистично.

«На выходе мы должны за 10 лет удвоить реальный ВВП Украины, удвоить тот объем продуктов и сервисов, который наша страна генерирует. Это значит, что номинальный ВВП в международной валюте возрастет до 450 млрд долл. и выше по сравнению с 154 млрд долл. в прошлом году. Мы говорим об утроении доходов каждого из нас, для каждого гражданина», — добавил Криволап.

По его информации, обычно страны, которые увеличивали ВВП, в 3,5 раза увеличивали расходы на медицину и социальное обеспечение.

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По материалам Економічна Правда
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