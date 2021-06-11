Канадские ученые разработали инновационный метод для уменьшения оптики

На протяжении веков ученые совершенствовали линзы для достижения лучших оптических показателей. Появление нанотехнологий позволило разработать металинзы, способные значительно уменьшить оптику.
Однако один из аспектов оптики остался неизменным. Какой бы маленькой ни была линза, ей нужно пространство для создания изображения. И это пространство мешает сделать камеры меньше. И вот канадские ученые предложили инновационный подход для решения этой проблемы. Новое устройство позволяет радикально уменьшить оптические приборы – от медицинских сканеров до астрономических телескопов.
Изображение: phys.org
Изобретение ученых имитирует это распространение в уменьшенном масштабе. Пластина берет свет и сжимает его в аналог линзы. В итоге, вся система формирования изображения становится существенно меньше.
По словам исследователей, их разработка теоретически позволит производителям оптики уменьшить различные крупные устройства, которые, как считалось ранее, невозможно сделать меньшими. К тому же, пластина может работать в тандеме с металинзой.
Созданные образцы уже позволяют повысить коэффициент сжатия до 100 раз, а также улучшить общее прохождение излучения. Теперь ученые работают над следующим поколением технологии, для которой нужен совершенно новый подход.
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