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Банки Кубы прекращают прием наличных долларов

Банки Кубы прекращают прием наличных долларов

С 21 июня Куба приостанавливает использование долларов США в банковской системе из-за эмбарго со стороны американских и иностранных банков.

«Учитывая препятствия, которые экономическое эмбарго США создает для национальной банковской системы размещения за рубежом долларов США, собранных в стране, было принято решение временно приостановить прием наличных банкнот США в банковской и финансовой системе Кубы», – сообщает центробанк Кубы (BCC Central de Cuba).

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Центробанк Кубы вводит эти ограничения в связи с торговой и финансовой блокадой со стороны США и «экстремальными» экономическими санкциями, которые ограничивают использование американской валюты на острове.

Вице-президент BCC Central de Cuba Ямиле Берра Сайрес объяснил в ходе обсуждения за круглым столом, что еще в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа усилила контроль за эмбарго, которое действует в отношении Кубы с 1958 года.

В центробанке Кубы отмечают, что после отмены 10-процентного налога на обмене долларов в июне 2020 года на фоне пандемии число долларовых депозитов в стране выросло.

«Кубе становится все труднее найти международные банковские или финансовые учреждения, готовые получать, конвертировать или обрабатывать валюту США наличными», – отметил Сайрес.

В то же время эта мера не касается операций, проводимых с помощью денежных переводов или вкладов наличности в других свободно конвертируемых валютах, принятых на Кубе, которые могут продолжаться без каких-либо ограничений.

Центробанк Кубы объясняет, что это мера защиты кубинской банковской и финансовой системы, которая применяется только к наличной валюте США, а не к существующим депозитам в долларах США, принадлежащим физическим и юридическим лицам в этой валюте.

С 1994 года на Кубе действуют две официальные валюты: кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента своего введения предназначался для замены доллара США в стране. Текущий официальный курс конвертируемого песо для граждан составляет $1 или 24 кубинских песо.

По материалам Финансовый клуб
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