Оператор газотранспортной системы приблизился к выходу на биржу

Оператор газотранспортной системы определил украинскую энергетическую биржу как оператора, который будет организовывать биржевую торговлю природным газом для нужд предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
Отмечается, что с 16 апреля по 02 июня 2021 года Оператор ГТС Украины принимал заявки от бирж на организацию биржевой торговли природным газом. По результатам оценки УЭБ была определена победителем.
«Развитие биржевой торговли газом — это залог роста конкуренции, а следовательно и прозрачного формирования рыночной цены на газ. Выход Оператора ГТС Украины на биржу должен способствовать повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
Он добавил, что уже проведена необходимая интеграция информационных систем, а также запущена торговля газом с поставкой в течение суток и на сутки вперед.
Кроме того, в ОГТС напомнили, что в январе 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил оператору и другим госпредприятиям покупать природный газ на товарных биржах, как это происходит в других европейских странах.
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