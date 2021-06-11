Немецкий банк аннулировал кредит для Беларуси

Немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси.

Об этом сообщает Народное Антикризисное управление.

Ранее шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин для БелАЭС. Теперь же немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

Без этого кредита формальной власти Беларуси не удастся завершить модернизацию электросетей и ввести БелАЭС в эксплуатацию.

«Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси. Итак, для безопасности граждан БелАЭС не должна быть подключена к энергосистеме страны. Возможности кредитовать покупку турбин из других источников у режима, по сути, нет. Банки Европы и США этого делать точно не будут. Россия изначально для этого кредита привлекла немецкие банки – тоже явно не хочет рисковать своими деньгами. Есть еще Китай и ОАЭ, но они с самого начала не были заинтересованы в этом проекте», – пояснил участник экономической команды НАУ Николай Прокофьев.

В НАУ отметили, что в резолюции Европарламента от 10 июня рекомендуется Siemens AG и другим компаниям Евросоюза прекратить обмен технологиями и новыми разработками с формальной властью Беларуси.

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