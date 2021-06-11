0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Рынку смартфонов в 2021 году предсказали подъём на 12 %

Рынку смартфонов в 2021 году предсказали подъём на 12 %

Компания Canalys обнародовала свежий прогноз по мировому рынку смартфонов на текущий и последующие годы: отрасль будет расти, несмотря на продолжающуюся пандемию и наблюдающийся глобальный дефицит электронных компонентов.

В 2020-м, по оценкам, по всему миру было отгружено 1,265 млрд смартфонов. В текущем году прогнозируется увеличение поставок на 12%: если эти ожидания оправдаются, объём рынка достигнет 1,416 млрд единиц.

В дальнейшем темпы развития рынка замедлятся: так, в 2022-м, по мнению аналитиков, отрасль покажет рост приблизительно на 5 % — до 1,484 млрд штук. В 2024-м отгрузки превысят отметку в 1,5 млрд штук.


График: Canalys

Эксперты также говорят о быстром развитии сегмента 5G. В прошлом году на такие смартфоны пришлось приблизительно 20 % в общем объёме поставок. В текущем году этот показатель достигнет 43 %, а в 2022-м составит 52 %. Таким образом, аппараты с поддержкой 5G займут более половины мирового рынка новых смартфонов.

В регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) поставки смартфонов в текущем году поднимутся на 13 %, достигнув 355 млн штук. В 2022-м прогнозируется рост на 4 % —до 370 млн единиц.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.