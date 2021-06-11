Рынку смартфонов в 2021 году предсказали подъём на 12 %

Компания Canalys обнародовала свежий прогноз по мировому рынку смартфонов на текущий и последующие годы: отрасль будет расти, несмотря на продолжающуюся пандемию и наблюдающийся глобальный дефицит электронных компонентов.
В 2020-м, по оценкам, по всему миру было отгружено 1,265 млрд смартфонов. В текущем году прогнозируется увеличение поставок на 12%: если эти ожидания оправдаются, объём рынка достигнет 1,416 млрд единиц.
В дальнейшем темпы развития рынка замедлятся: так, в 2022-м, по мнению аналитиков, отрасль покажет рост приблизительно на 5 % — до 1,484 млрд штук. В 2024-м отгрузки превысят отметку в 1,5 млрд штук.
График: Canalys
Эксперты также говорят о быстром развитии сегмента 5G. В прошлом году на такие смартфоны пришлось приблизительно 20 % в общем объёме поставок. В текущем году этот показатель достигнет 43 %, а в 2022-м составит 52 %. Таким образом, аппараты с поддержкой 5G займут более половины мирового рынка новых смартфонов.
В регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) поставки смартфонов в текущем году поднимутся на 13 %, достигнув 355 млн штук. В 2022-м прогнозируется рост на 4 % —до 370 млн единиц.
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