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Когда продавец земли может воспользоваться «льготой» по уплате налогов

Когда продавец земли может воспользоваться «льготой» по уплате налогов

После открытия рынка земли владельцы участков, желающие продать свои наделы, должны уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Но в отдельных случаях будет работать освобождение от уплаты налогов.

Это отметила юрист Андриана Мартынив, пишет портал AgroTimes.

Законом определено, что после открытия рынка земли цена участка не может быть ниже размера его нормативной денежной оценки (НДО). Впрочем, в пакете документов подается также и экспертная оценка земельного участка.

Эксперт отметила, что налоги платятся от продажной цены, а если такая цена ниже, чем экспертная оценка, то базой для налогообложения будет именно стоимость земли, указанная в такой оценке.

На первом этапе рынка сделки будут заключаться между физическими лицами, поэтому налоговые обязательства уплачивает тот, кто получает доход – продавец. В то же время можно предположить, что в отдельных случаях продавцы будут просить у потенциальных покупателей компенсировать такие расходы.

На товарную землю льгота не распространяется, поэтому при продаже участка с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства следует уплатить 5% НДФЛ (налог на доходы с физических лиц) и 1,5% ВС (военного сбора). Если же будет продаваться участок для ведения личного крестьянского хозяйства или для ведения фермерского хозяйства или для ведения садоводства, то доход от продажи таких участков может не облагаться налогом.

При этом должны выполняться следующие условия: владелец впервые продает землю в течение года и является ее владельцем не менее 3 лет. Если человек унаследовал участок, требование относительно трех лет не применяется.

По материалам AgroTimes
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