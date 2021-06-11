Бензин с начала года подорожал более чем на 15%, автогаз - на 25%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2021 года. Цены на топливо существенно выросли.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, в мае по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 18,2% до 28,2 гривен за литр, бензин А-95 на 16,7% до 29,1 гривен, дизельное топливо – на 16,2% до 27,9 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,8% до 15,9 гривен за литр.



Таблица: РБК-Украина

Напомним, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 гривен за тонну. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривен за тонну).

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